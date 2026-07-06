Μια 32χρονη μητέρα στην Αυστραλία ερευνάται για πιθανή πράξη κανιβαλισμού, μετά τον εντοπισμό του 4χρονου γιου της νεκρού, με σοβαρά τραύματα στο χέρι.

Η γυναίκα εμφανίστηκε το Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Γουάιονγκ, βόρεια του Σίδνεϊ. Η παρουσία της εκεί οδήγησε τους αστυνομικούς να πραγματοποιήσουν έλεγχο ασφαλείας στο σπίτι της, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

Η σκηνή που συγκλόνισε ακόμη και τους πιο έμπειρους διασώστες

Μέσα στην κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός μικρού αγοριού, το οποίο έφερε εκτεταμένα τραύματα στο χέρι. Όπως αναφέρει η New York Post, η εικόνα ήταν τόσο σοκαριστική, ώστε οι αστυνομικοί και οι διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κανιβαλισμού, έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τη μητέρα. Άλλο αυστραλιανό μέσο ανέφερε ότι το παιδί ενδέχεται να ήταν νεκρό για αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί. «Αυτό που μπορώ να πω δημόσια αυτή τη στιγμή είναι ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σκληρή και σοκαριστική σκηνή. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το παιδί έφερε τραύματα. Δεν πρόκειται να κάνω περαιτέρω εικασίες σχετικά με τη φύση τους», δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Τσαντ Γκίλις.

Η μητέρα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, συνελήφθη στο αστυνομικό τμήμα και την Κυριακή κατηγορήθηκε για φόνο και αδίκημα που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητό της, καθώς και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα. Ο Τσαντ Γκίλις ανέφερε ότι οι αστυνομικοί και οι διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο λαμβάνουν υποστήριξη. «Πρόκειται για μια εικόνα που μπορεί να συγκλονίσει ακόμη και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς και διασώστες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να τους στηρίξουμε», δήλωσε.

«Ήταν ένα χαρούμενο παιδί» λένε οι γείτονες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γουάιονγκ, μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας. Οι γείτονες ανέφεραν ότι δεν είχαν παρατηρήσει σημάδια που να προμηνύουν όσα συνέβησαν. Ένας γείτονας, ο οποίος στο παρελθόν είχε επισκευάσει το αυτοκίνητο της μητέρας, περιέγραψε το παιδί ως χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια. «Ήταν πάντα χαρούμενος. Τον βλέπαμε να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να περπατά πάνω κάτω στον δρόμο. Ήταν πολύ ζωηρός», ανέφερε.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι το αγόρι τού είχε πει κάποτε αστειευόμενο: «Δουλεύεις πάλι στο αυτοκίνητο της μαμάς; Το χάλασε ξανά;». «Ήταν ένα χαρούμενο παιδί. Δεν είχαμε δει τίποτα που να μας ανησυχήσει», πρόσθεσε ο γείτονας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με έναν άλλο κάτοικο της περιοχής, η μητέρα και ο γιος της είχαν μετακομίσει στο ενοικιαζόμενο σπίτι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο οποίο φέρεται να εμπλεκόταν η γυναίκα και ένας πρώην σύντροφός της.

Η 32χρονη δεν εμφανίστηκε στη δικαστική διαδικασία της Κυριακής και το αίτημά της για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε. Αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου στη Γουάιονγκ την 1η Σεπτεμβρίου.