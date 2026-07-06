Αυξημένες επιστροφές μεταναστών και αισθητή υποχώρηση των παράτυπων αφίξεων καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών, ενώ επισημαίνουν ότι η μείωση των αφίξεων συνεχίζεται σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, οι συνολικές επιστροφές μεταναστών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν αυξημένες κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Αναλυτικότερα, οι αναγκαστικές απελάσεις ανήλθαν στις 1.292, έναντι 915 το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 41%. Παράλληλα, οι εθελούσιες επιστροφές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έφτασαν τις 870 από 740 την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας άνοδο περίπου 18%. Αντίθετα, οι οικειοθελείς αναχωρήσεις διαμορφώθηκαν στις 468, έναντι 488 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις παρουσίασαν μείωση κατά 27% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 12.496 αφίξεις έναντι 16.985 ένα χρόνο νωρίτερα. Όπως εκτιμούν πηγές του υπουργείου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της συνολικής μείωσης κατά 25% που είχε σημειωθεί το 2025.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τις εθνικότητες των μεταναστών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αφίξεις πολιτών της Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 72%, καθώς από περίπου 2.800 άτομα περιορίστηκαν σε περίπου 800. Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές Αιγυπτίων αυξήθηκαν σχεδόν τετραπλάσια, φτάνοντας τις 227, έναντι 59 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για τους πολίτες του Πακιστάν, όπου οι νέες αφίξεις σχεδόν εξισώθηκαν με τις επιστροφές. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 180 αφίξεις και 169 επιστροφές. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, αλλά και στην αυστηρότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της πολιτικής «φυλακή ή επιστροφή». Όπως επισημαίνουν, από τον Φεβρουάριο έως σήμερα, 599 παράνομα διαμένοντες μετανάστες επέλεξαν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινής.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη παρέμβασή του στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική, δηλώνοντας: «Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα δεν θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει και η μόνη υποχρέωση της πολιτείας είναι, εάν απορριφθεί το άσυλό του, να τον επιστρέψει πίσω», ενώ είχε συμπληρώσει ότι «το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.