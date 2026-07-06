Τη δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου στον Ειρηνικό, χωρίς πυρηνική γόμωση, από την Κίνα, υπερασπίστηκε σήμερα το Κρεμλίνο, παρά τις αντιδράσεις από αρκετές χώρες της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας συνέντευξης Τύπου δήλωσε: «Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας να δοκιμάζει τους πυραύλους της… Η Κίνα δεν απειλεί κανέναν στον κόσμο».

Η εκτόξευση έγινε μερικές ώρες μετά την υπογραφή σημαντικής αμυντικής συμφωνίας από την Αυστραλία και τα Νησιά Φίτζι και χαρακτηρίστηκε «αποσταθεροποιητική για την περιοχή» από την Αυστραλία.

Παράλληλα ο Πεσκόφ αναφέρθηκε στις ετήσιες ναυτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας και της Ρωσίας, στα ανοικτά του Τσινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, δηλώνοντας πως δεν απειλούν «κανένα κράτος της περιοχής».