Δυναμικότητα 13.000 MWh ημερησίως, που αντιστοιχεί σε 4,7 TWh σε ετήσια βάση, εξασφάλισαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και Atlantic SEE LNG Trade στις ετήσιες δημοπρασίες δυναμικότητας 2026-2027 για τον Κάθετο Διάδρομο.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συντονισμό με την Atlantic SEE LNG Trade, την κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, συμμετείχε στις δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας για την περίοδο 2026-2027, καταχωρώντας δυναμικότητα της τάξεως των 13.000 MWh ανά ημέρα.

Η συμμετοχή του σχήματος αποτελεί θετικό μήνυμα για την περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς ενισχύει τις προοπτικές μεγαλύτερης αξιοποίησης των υποδομών του και βελτίωσης της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, αποτυπώνει την πρόθεση της κοινοπραξίας να προχωρήσει στη σύναψη βραχυχρόνιων συμφωνιών για την προμήθεια αμερικανικού LNG και τη διοχέτευσή του στις αγορές της ευρύτερης περιοχής μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η στρατηγική αυτή αφορά την αξιοποίηση του Διαδρόμου πριν από το 2030 και είχε παρουσιαστεί και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς.