Στα δικαστήρια του Πειραιά έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου ο φαρμακοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να μετείχε ως επικεφαλής σε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε επί σειρά ετών τον ΕΟΠΥΥ, με τον ίδιο να οδηγείται ενώπιον του ανακριτή.

Θυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία αποκάλυψε μία πολυετή υπόθεση εικονικών συνταγογραφήσεων με οικονομική ζημία που ξεπερνά τις 405.000 ευρώ.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου εντοπίστηκαν 5.429 εικονικές συνταγές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη το άτομο που φέρεται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός που υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Πώς λειτουργούσε η απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Η έρευνα των Αρχών δείχνει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει σταθερή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, έχοντας σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος.

Το κύκλωμα φέρεται να εντόπιζε ασφαλισμένους που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, αξιοποιώντας τους αριθμούς ΑΜΚΑ τους χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι παράνομες ενέργειες.

Επειδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν λάμβαναν ειδοποιήσεις μέσω SMS ή email για τις συνταγές που εκδίδονταν στο όνομά τους, οι εικονικές συνταγογραφήσεις μπορούσαν να πραγματοποιούνται χωρίς να εντοπίζονται άμεσα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συνταγές εκτελούνταν με πλαστογραφημένες υπογραφές, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διοχετεύονταν μέσω φαρμακείων, αποφέροντας παράνομο οικονομικό όφελος.