Στιγμές από τις διακοπές της στη Σκιάθο μοιράστηκε η Κέιτ Χάντσον μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ,η οποία επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο την Ελλάδα, δημοσίευσε φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι, βουτιές από το σκάφος μαζί με την οικογένειά της, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της. «Το μέρος όπου νιώθω ευτυχισμένη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, επισκέφθηκε απομονωμένες παραλίες με σκάφος και χαλάρωσε κάνοντας ηλιοθεραπεία.