Η Κέιτ Χάντσον βρέθηκε στην Ελλάδα και καταγράφηκε κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» του Alpha αναφέρει ότι πρόκειται να μεταβεί στη Σκιάθο. Στα πλάνα εμφανίζεται χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο και γυαλιά ηλίου, ενώ το look της ολοκληρώνεται με λευκό στράπλες τοπ και καφέ τσάντα.

Κατά την άφιξή της, η Κέιτ Χάντσον δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφο της εκπομπής, ωστόσο αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις: «Γεια σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή». Αν και δεν ήθελε να μιλήσει, ανέφερε χαμογελαστή: «Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».

Η Κέιτ Χάντσον είναι κόρη της ηθοποιού Γκόλντι Χον και του μουσικού Μπιλ Χάντσον, αν και έχει μεγαλώσει κυρίως με τον θετό της πατέρα, τον ηθοποιό Κερτ Ράσελ.

Θυμίζεται ότι στη Σκιάθο -όπου μεταβαίνει η Κέιτ Χάντσον- βρίσκεται και η μητέρα της η οποία εθεάθη στην πρώτη της καλοκαιρινή εξόρμηση με τον Κερτ Ράσελ.