Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την πλευρά του Παντελή Χατζηδιάκου και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο τελικό και καθοριστικό στάδιο της υπόθεσης, που αφορά τη διαπραγμάτευση με την Κοπεγχάγη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως είχε διαφανεί τις προηγούμενες ημέρες, ο «Δικέφαλος» είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις επαφές για τον Έλληνα διεθνή στόπερ, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αλλά χωρίς την τελική συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Το τελευταίο εμπόδιο, αυτό της συμφωνίας με τον παίκτη, έχει πλέον αρθεί, καθώς ο Χατζηδιάκος έχει δώσει οριστικά τα χέρια με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το βάρος έχει πέσει αποκλειστικά στις επαφές με την Κοπεγχάγη. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει τις συζητήσεις με στόχο να καλυφθεί η οικονομική απόσταση και να υπάρξει τελική συμφωνία. Από τη Δανία προκύπτει ότι η Κοπεγχάγη έχει ήδη κινηθεί για την αναζήτηση κεντρικού αμυντικού, στοιχείο που δείχνει πως προετοιμάζεται για πιθανή αποχώρηση του παίκτη.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ εκτιμάται ότι πλησιάζει τις απαιτήσεις της δανέζικης ομάδας και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει οριστική κατάληξη. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν υπογραφές, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η Κοπεγχάγη παραδοσιακά διατηρεί αυστηρή στάση στις πωλήσεις της.

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, δεν αποκλείεται ο Χατζηδιάκος να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ενισχύοντας από νωρίς το ρόστερ της νέας σεζόν.