Για την ενίσχυση του ΕΣΥ, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, τη στελέχωση των νοσοκομείων και το πρόσφατο περιστατικό με τους αγροτικούς γιατρούς στο Καστελόριζο, μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν τοποθετηθεί στο νησί και, περίπου έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ζήτησαν ταυτόχρονα άδεια. Το αίτημα για ταυτόχρονη άδεια δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, καθώς δεν ήταν δυνατόν να μείνει ακάλυπτο το νησί», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους σχετικά με το περιστατικό στο Καστελόριζο.

«Έπρεπε να λάβει άδεια πρώτα ο ένας γιατρός και στη συνέχεια ο άλλος. Στη συνέχεια, οι δύο γιατροί υπέβαλαν την παραίτησή τους, η οποία έγινε δεκτή, και αντικαταστάθηκαν άμεσα».

Ο υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι οι δύο γιατροί δεν ήταν μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά αγροτικοί γιατροί και σημείωσε ότι σήμερα υπάρχουν γιατροί στο νησί. Παράλληλα, συμπλήρωσε, ότι τα όποια περιστατικά ακολούθησαν συνέβησαν μετά την αποδοχή των παραιτήσεών τους. Πρόσθεσε ότι στο Καστελόριζο δίνεται επίδομα 400 ευρώ από την pεριφέρεια, ενώ εξήγησε ότι το ζήτημα της διαμονής καλύπτεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σχετικά με την μεγάλη προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι «υπάρχουν θέσεις στην Αττική με 40 και 45 υποψηφίους για μία θέση, γεγονός που δείχνει ότι το ΕΣΥ έχει ξαναγίνει ιδιαίτερα ελκυστικό και φτάνει ή και ξεπερνά επίπεδα της περιόδου πριν από την κρίση του 2009». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καλύφθηκαν πολλές θέσεις στην περιφέρεια, οι οποίες για χρόνια έμεναν άγονες. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι περιοχές όπως η Καβάλα, η Κοζάνη και η Νάξος έχουν καλύψει όλες τις θέσεις τους. Για περιοχές όπου παραμένουν κενά, όπως η Ρόδος, σημείωσε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις προκηρύχθηκαν πολλές θέσεις μαζί, καθώς αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των γιατρών, και μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν».

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «σήμερα το ΕΣΥ διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Υπάρχουν περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτές και περισσότερο λοιπό προσωπικό». Παράλληλα, εξήγησε ότι η απλή σύγκριση με τις οργανικές θέσεις δεν αποτυπώνει πάντα την πραγματική εικόνα, καθώς, όπως είπε, από τη δημιουργία του ΕΣΥ οι οργανικές θέσεις δεν είχαν καλυφθεί ποτέ πλήρως. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι από την αρχή της λειτουργίας του ΕΣΥ υπήρχε περίπου 40% ακάλυπτων οργανικών θέσεων, και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Τα τελευταία 10 χρόνια οι γιατροί στο ΕΣΥ έχουν αυξηθεί κατά 10%».

Σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία και τη μείωση των αναμονών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων πέτυχε, καθώς δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που είχαν συσσωρευτεί στα νοσοκομεία και επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Συμπλήρωσε ότι «υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν δύο και τρία χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τέσσερα χρόνια, για να χειρουργηθούν. Σήμερα, στη χώρα σχεδόν δεν υπάρχει ασθενής που να περιμένει πάνω από έξι μήνες, ενώ τα περισσότερα ψυχρά περιστατικά βρίσκονται κάτω από τους τέσσερις μήνες αναμονής». Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024, δηλαδή 50.000 περισσότεροι ασθενείς χειρουργήθηκαν». Παράλληλα, σημείωσε ότι πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων υπήρχαν περίπου 90.000 ασθενείς που περίμεναν πάνω από έξι μήνες, ενώ σήμερα, πάνω από τέσσερις μήνες αναμονής βρίσκονται περίπου 7.000 ασθενείς. Σε σχέση με τη συνέχιση του προγράμματος, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε όπως είχε ανακοινωθεί, καθώς είχε διάρκεια δύο ετών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το υπουργείο Υγείας διαθέτει πλέον τα συστήματα παρακολούθησης των αναμονών και, εφόσον χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ξανά ή να υπάρξει νέα παρέμβαση, αυτό θα γίνει.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, επισήμανε ότι πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δείγμα, το οποίο ξεπερνά τους 50.000 ασθενείς. Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται για μια γενική δημοσκόπηση σε δείγμα 1.000 ατόμων, αλλά για απαντήσεις πολιτών που νοσηλεύτηκαν, χειρουργήθηκαν ή είχαν πραγματική εμπειρία από παθολογική κλινική και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι η εικόνα που δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς είναι πολύ διαφορετική από τη γενική περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, «9 στους 10 ασθενείς βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν στο νοσοκομείο, ενώ το 75% χαρακτήρισε τη νοσηλεία του καλή ή πολύ καλή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.