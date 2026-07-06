Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η παραίτηση και η σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο. Ο ίδιος παραιτήθηκε επικαλούμενος τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο διαμέρισμα που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας του ασθενοφόρου λόγω των τραπεζοκαθισμάτων στους δρόμους.

Η σύλληψή του, που καταγράφηκε σε βίντεο, πραγματοποιήθηκε μετά από μήνυση ενός επιχειρηματία, του οποίου η τέντα είχε καταστραφεί από το ασθενοφόρο και ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο γιατρός τον προσέβαλε.

Σε δηλώσεις του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ιωάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρόδου, επεσήμανε ότι ο γιατρός, μόλις τρεις μέρες πριν συμπληρώσει ένα μήνα υπηρεσίας, ζήτησε άδεια 10 ημερών, αίτημα που απορρίφθηκε για λόγους διασφάλισης της υγειονομικής κάλυψης του ακριτικού νησιού.

«Ο γιατρός είχε ζητήσει μία άδεια, προτού καν συμπληρωθούν οι 30 μέρες και ζητούσε μάλιστα προκαταβολικά και ρεπό. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και η συνάδελφός του που ήρθανε μαζί, θέλανε να φύγουν ταυτόχρονα για άδεια 10 ημερών, με το αιτιολογικό ότι ήδη εμείς είχαμε φροντίσει και τοποθετήσαμε μία γενική γιατρό εκεί πέρα» υπογράμμισε.

«Εγώ, σαν υπεύθυνος, ακριβώς σε αυτά τα πράγματα, του λέω ότι: “Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να εγκριθεί αυτή η άδεια ταυτόχρονα, για λόγους ακριβώς ότι πάντα το Καστελόριζο πρέπει να έχει δύο γιατρούς, για λόγους προστασίας των ακριτών μας, για εθνικούς λόγους”. “Όχι”, λέει, “θέλουμε να πάρουμε και οι δύο”. Λέω, “Δεν μπορώ να σας το εγκρίνω. Τη μία μπορώ να την εγκρίνω”. Αυτό έγινε 3 μέρες πριν καν συμπληρωθούν 30 μέρες, δηλαδή ένας μήνας στην υπηρεσία τους. Οπότε εγώ απευθύνομαι αμέσως, ως είχα υποχρέωση, και την έστειλα πάνω στον διοικητή μου, ο οποίος, σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που διέπουν τις άδειες, και μάλιστα σε ένα ακριτικό νησί, και μάλιστα 1.000 μέτρα από τα απέναντι τουρκικά παράλια, την απέρριψε» σημείωσε.

Επιπλέον, διέψευσε τον ισχυρισμό του γιατρού περί έλλειψης τροπονίνης, τονίζοντας ότι υπήρχε και ότι ήταν υποχρέωση του ίδιου να ελέγξει τις ελλείψεις του ιατρείου, κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι την Παρασκευή.