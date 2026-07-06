Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού βρέθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπου αποκάλυψε ότι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν δεν θα παρουσιάσει το «The Voice», ενώ απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση, δεν θα την λογοκρίνω. Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα;»

Τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο από έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό».