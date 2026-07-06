Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, με τις εστίες να παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων εύφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων- επιχείρηση που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που εκλύθηκαν επηρέασαν μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν τις μετρήσεις και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο εργοστάσιο υπήρχαν «τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο», γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών.

Πλέον η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις, ώστε να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. «Πρέπει να θάψουν τη φωτιά, να μην έχει οξυγόνο για να μπορέσει να βρει τρόπο να αναζωπυρώνεται συνεχώς», σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να εκλύεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η μάχη για να σωθούν οι κατοικίες

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν το Σάββατο, ενώ το ίδιο βράδυ οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές κατοικιών στον οικισμό της Φιλοθέης. Προηγήθηκε μήνυμα του 112 και στη συνέχεια οργανώθηκε η εκκένωση της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «τιτάνια μάχη» για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς, δεν κάηκε καμία κατοικία ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μερικές ζημιές σε δύο σπίτια, κυρίως σε περιφράξεις και εξωτερικούς χώρους.

Οι ζημιές και η έρευνα για τα αίτια

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές.

Για τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδόθηκαν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από όχημα 76χρονου σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα ή άλλο μηχανικό αίτιο. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

Σύσκεψη για την αποτίμηση της καταστροφής

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.