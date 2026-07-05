Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με το κύριο μέτωπο να έχει περιοριστεί αλλά τις φλόγες να εξακολουθούν να καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε παρακείμενη βιοτεχνία υφασμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και μεταφέροντας πυκνούς καπνούς πάνω από μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Το μαύρο νέφος ήταν ορατό από πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ακόμη και από το κέντρο της πόλης και τον Θερμαϊκό, ενώ έντονη ήταν η οσμή καμένου πλαστικού και άλλων υλικών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Τι περιέχει το νέφος από τη φωτιά

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι όταν καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικοί χώροι, ο καπνός δεν αποτελείται μόνο από αιθάλη και διοξείδιο του άνθρακα.

Ανάλογα με τα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στην ατμόσφαιρα μπορεί να απελευθερωθούν πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και PM10), μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και ουσίες που προκύπτουν από την καύση πλαστικών, ελαστικών, υφασμάτων, χρωμάτων και άλλων συνθετικών υλικών.

Ειδικά όταν στις εγκαταστάσεις υπάρχουν PVC και άλλα χλωριωμένα πλαστικά, ενδέχεται να παραχθούν ιδιαίτερα επιβλαβείς ενώσεις, όπως διοξίνες και φουράνια, ενώ η καύση ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να απελευθερώσει και ίχνη βαρέων μετάλλων.

Πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την εισπνοή των πολύ μικρών σωματιδίων, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό, έντονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο και αίσθημα δυσφορίας, ενώ μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν άτομα με άσθμα ή χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια έκθεσης στους καπνούς τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων.

Οι συστάσεις προς τους κατοίκους

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή τους στο νέφος μέχρι να βελτιωθεί η εικόνα.

Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν:

Παραμονή σε κλειστούς χώρους.

Κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στις περιοχές όπου υπάρχει έντονος καπνός.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερη προσοχή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση επίμονης δύσπνοιας, έντονου βήχα ή άλλων συμπτωμάτων.

Σε περιοχές όπου η συγκέντρωση καπνού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3 όταν είναι απαραίτητη η έξοδος από το σπίτι.

«Μάχη» με τους ισχυρούς ανέμους

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται με επίκεντρο το εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά θερμικά φορτία, μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι μεταβάλλουν συνεχώς τη συμπεριφορά της φωτιάς, δυσκολεύοντας την πλήρη κατάσβεση και ευνοώντας τη μεταφορά του καπνού προς κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν ταυτόχρονα να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να σβήσουν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές αναζωπυρώσεις που μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε νέα μέτωπα, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Αρτοποιός: «Να απέχουν οι πολίτες από οποιαδήποτε μορφή καύσης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε μορφή καύσης ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς για αρκετές περιοχές της χώρας εξακολουθεί να ισχύει πολύ υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά.

Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών της Φιλοθέης

Οι πιο δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον οικισμό της Φιλοθέης, όπου η φωτιά πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στάλθηκαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές, ενώ αρκετοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ζώνες άμυνας γύρω από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδο της φωτιάς στον πυρήνα της κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι τοπικές αρχές, οι φλόγες πέρασαν μέσα από αυλές κατοικιών, καταστρέφοντας παραπήγματα, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους, χωρίς όμως να καεί κάποιο σπίτι. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.