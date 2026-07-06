Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, για την φωτιά στο Ωραιόκαστρο.

Στις 11:45, στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου, ο υφυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη αντίστοιχα, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, τον περιφερειακό συντονιστή Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρωτοβουλία του υφυπουργού, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

Ο Κώστας Κατσαφάδος, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου και την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδος, Ανάργυρος Δαλαρής, έχει ήδη θέσει σε κινητοποίηση το προσωπικό της υπηρεσίας για την άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρωγής.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών», σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.