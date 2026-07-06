Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή 5/7 πως δεν θα συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά φορέα εποπτείας των οπτικοακουστικών μέσων. Αποτέλεσμα της εν λόγω ανακοίνωσης ήταν να υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο ρυθμιστικός φορέας που εποπτεύει τα ιδιωτικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα της χώρας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του παρά την παραίτηση των επτά από τα 15 μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, που τυπικά του στέρησε την απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για να λαμβάνει αποφάσεις.

Κατά δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, ορισμένες από τις παραιτήσεις ακολούθησαν πολιτικές πιέσεις, καθώς ο φορέας εξετάζει το τρέχον διάστημα πρόταση να εξαγοραστεί το Κανάλι 13 – συγκαταλέγεται σε αυτά με την υψηλότερη τηλεθέαση στο Ισραήλ – από ομάδα επενδυτών που συμπεριλαμβάνει επικριτές της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Καρχί και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters απέρριψαν την απόφαση του κορυφαίου θεσμού της ισραηλινής δικαιοσύνης.

Οποιαδήποτε απόφαση «αντίκειται στον νόμο δεν θα αναγνωρίζεται κι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτή είναι άκυρες και ως μη γενόμενες», διεμήνυσαν σε επιστολή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο κ. Καρχί χαρακτήρισε μέσω X «παράνομη» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και έκανε λόγο για «ιστορικό βήμα για να επιστρέψουμε το εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος στον ιδιοκτήτη του – στον λαό».

Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων του Ισραήλ, που λέει ότι εκπροσωπεί το 80% των εργαζομένων του τομέα, έκρινε ότι η θέση της κυβέρνησης σκοπό έχει να «ματαιωθεί η συμφωνία για την εξαγορά του Καναλιού 13 από επιχειρηματίες της τεχνολογίας», και ταυτόχρονα να αποδυναμωθεί, «να ποδοπατηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο και το κράτος δικαίου κατά τρόπο άνευ προηγουμένου».

«Έχω ήδη διευκρινίσει, και θα το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά: η μη εφαρμογή αποφάσεων της δικαιοσύνης είναι κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να παραβιάζεται με οποιοδήποτε πρόσχημα», σχολίασε μέσω X ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση σηκώνει χέρι εναντίον της ισραηλινής δημοκρατίας», έκρινε ο Γκάντι Άιζενκοτ, πλέον πολιτικός της κεντρώας αντιπολίτευσης, που θεωρείται μεγάλος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το φθινόπωρο. Συμπλήρωσε πως «ο Νετανιάχου διχάζει τη χώρα».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ έκρινε ότι η κυβέρνηση πλέον περνά «στην παρανομία», κάνοντας λόγο για «την πιο σοβαρή συνταγματική κρίση» από ιδρύσεως κράτους και «κατεδάφιση των θεμελίων της δημοκρατίας μας».

Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Νετανιάχου αψηφά απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με το οποίο πάντως έχει συγκρουστεί με σφοδρότητα στο παρελθόν. Μετά τις εκλογές του 2022, είχε αποπειραθεί να περιορίσει τις εξουσίες του, πυροδοτώντας κατακραυγή εντός της χώρας και σε διεθνές επίπεδο – οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν ήταν τεράστιες. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023, άφησε κατά μέρος το σχέδιο αυτό, αλλά πλέον επαναφέρει μέρος του τουλάχιστον στην ατζέντα.