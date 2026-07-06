Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νάξο η διάρρηξη και οι εκτεταμένοι βανδαλισμοί που σημειώθηκαν στο 2ο 14/θέσιο δημοτικό σχολείο Χώρας Νάξου, με τις ζημιές να προκαλούν αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους κατοίκους του νησιού.

Με αφορμή το συμβάν, ο διευθυντής του σχολείου, Νίκος Καστελλάνος, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζοντας το απαράδεκτο συμβάν και εκφράζοντας θλίψη και αγανάκτηση.

«Ομολογώ ότι αισθάνομαι ντροπή. Και είναι ίσως το ελάχιστο που μπορεί να νιώσει ένας Διευθυντης αλλά και ως εκπαιδευτικός, όταν βλέπει να στοχοποιείται ένας χώρος που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η παιδεία αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιο του ανθρώπου, το ασφαλέστερο μέσο άμυνας απέναντι στην άγνοια, στον φανατισμό, στη βία και στην κοινωνική παρακμή».

«Η βία εξαπλώνεται σαν ένας επικίνδυνος κοινωνικός ιός. Όσο όλοι εμεις δεν αντιμετωπίζουμε τις βαθύτερες αιτίες της με συνέπεια, υπευθυνότητα και συλλογική δράση, τόσο εκείνη αναπαράγεται και υπονομεύει θεσμούς, αξίες και πρότυπα. Όταν, όμως, η βία εισβάλλει στο σχολείο, δεν προσβάλλεται μόνο ένα δημόσιο κτήριο, προσβάλλεται η ίδια η Παιδεία».

«Ο βανδαλισμός ενός σχολείου δεν αποτελεί απλώς φθορά δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί μία πράξη συμβολικής βίας απέναντι στην εκπαίδευση, στον Διεθυντη, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις διαχρονικές αξίες που υπηρετεί η δημόσια παιδεία. Είναι μία επίθεση στη γνώση, στον πολιτισμό, στην πρόοδο και στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».

Σε συνέχεια της ανάρτησης, ο διευθυντής τόνισε: «Η γνώση είναι δύναμη. Η ουσιαστική παιδεία αποτελεί το θεμέλιο της προσωπικής ολοκλήρωσης, της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Μέσα από αυτήν γεννιούνται οι ιδέες, καλλιεργούνται τα ιδανικά και οικοδομούνται κοινωνίες με σεβασμό, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Οι εικόνες που αντικρίσαμε από τη νυχτερινή εισβολή αγνώστων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου, ένα σύγχρονο δεκατετραθέσιο σχολείο που φιλοξενεί σήμερα περίπου τριακόσιους μαθητές, προκαλούν μόνο θλίψη, οργή και βαθιά απογοήτευση».

«Το σχολείο αυτό δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Αποτελεί καρπό πολυετούς, επίμονης και συλλογικής προσπάθειας. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκαμε με συνέπεια και αυταπάρνηση ο Διευθυντής του, Νικόλαος Γ. Καστελλανος Μηχανικοί, Εκπαιδευτικοί, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, οι γονείς και πλήθος συμπολιτών μας με Δωρεές, προκειμένου να αποκτήσει η νέα γενιά έναν χώρο σύγχρονο, ασφαλή, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο», σημείωσε.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και βανδαλισμού. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, στον εντοπισμό των υπευθύνων και στην απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο ευθυνών. Παράλληλα, απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλους τους πολίτες της Νάξου να σταθούν δίπλα στη σχολική μας κοινότητα και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των σχολικών μονάδων, οι οποίες αποτελούν δημόσια περιουσία και, κυρίως, χώρο ζωής, μάθησης και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Όποιος πολίτης διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου», υπογράμμισε ο διευθυντής.

«Όσοι προχωρούν σε τέτοιες πράξεις δεν εκφράζουν ελευθερία ούτε κοινωνική διαμαρτυρία. Εκφράζουν έλλειψη παιδείας, έλλειψη σεβασμού, κακοβουλία και περιφρόνηση απέναντι στο κοινό καλό».