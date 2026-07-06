Οι τιμές των οικοπέδων στην Αττική συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά για έβδομη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για γη παραμένει ισχυρή παρά το αυξημένο κόστος κατασκευής και τις ανατροπές που έφεραν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά αρχίζει να επιβραδύνει, με τον ρυθμό ανόδου των τιμών να μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οικοπέδων στην Αττική της GEOAXIS για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές των Αμπελοκήπων, του Αμαρουσίου, του Παλαιού Φαλήρου, του Περιστερίου και του Χολαργού αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,21% σε σχέση με το 2025. Πρόκειται για μικρότερη άνοδο από εκείνη της προηγούμενης χρονιάς, όταν είχε φθάσει στο 5,6%, στοιχείο που, σύμφωνα με τους εκτιμητές, δείχνει ότι ο ανοδικός κύκλος της αγοράς πλησιάζει σταδιακά στην κορύφωσή του.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε βάθος δεκαετίας. Από το 2017 μέχρι σήμερα οι αξίες των οικοπέδων στις πέντε περιοχές έχουν ενισχυθεί κατά μέσο όρο 48,08%, γεγονός που τις φέρνει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Την ισχυρότερη ετήσια άνοδο κατέγραψε το Παλαιό Φάληρο, όπου οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 5,07%, φθάνοντας τα 1.703 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Αμπελόκηποι με αύξηση 4,68% και μέση τιμή 2.727 ευρώ ανά τετραγωνικό, ο Χολαργός με άνοδο 4,17%, το Μαρούσι με 3,96% και το Περιστέρι με 3,21%.

Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, η GEOAXIS δεν θεωρεί ότι η αγορά βρίσκεται σε συνθήκες «φούσκας». Όπως επισημαίνει, η έντονη ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες εξακολουθεί να δημιουργεί ανάγκη για νέα οικόπεδα, καθώς η προσφορά παραμένει περιορισμένη. Η έλλειψη διαθέσιμης γης, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό, συνεχίζει να στηρίζει τις αξίες, ενώ μεγάλα αδόμητα οικόπεδα είναι πλέον εξαιρετικά σπάνια.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι ισορροπίες για τους κατασκευαστές γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Το αυξημένο κόστος των οικοδομικών υλικών, οι ακριβότερες χρηματοδοτήσεις και τα επιτόκια δανεισμού που κινούνται μεταξύ 4,5% και 5,5% περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους, ακόμη και αν οι τιμές πώλησης των νέων διαμερισμάτων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζουν και οι αλλαγές που έφερε η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Οι περιορισμοί στα πολεοδομικά «μπόνους» έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στις αντιπαροχές, καθώς αρκετές συμφωνίες που είχαν ήδη κλείσει μπήκαν στον «πάγο» μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Οι εκτιμητές θεωρούν πιθανή ακόμη και μείωση έως 5% στα ποσοστά αντιπαροχής το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξει νέα παρέμβαση στο σύστημα κινήτρων. Σήμερα τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 40%, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, με τις πιο υψηλές αποδόσεις να καταγράφονται στο Παλαιό Φάληρο.

Παρά τις αβεβαιότητες, η ζήτηση για οικόπεδα εξακολουθεί να τροφοδοτείται από πολλούς παράγοντες. Η ανάγκη ανανέωσης του παλαιού κτιριακού αποθέματος, τα στεγαστικά αιτήματα που συσσωρεύτηκαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και η αντιμετώπιση της κατοικίας ως επενδυτικού προϊόντος εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά.

Η εκτίμηση της GEOAXIS είναι ότι η ανοδική πορεία των αξιών θα συνεχιστεί και τους επόμενους δώδεκα μήνες, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς. Το μεγάλο στοίχημα για την αγορά θα είναι η πορεία του κόστους κατασκευής, οι επιπτώσεις των αλλαγών στον ΝΟΚ και η δυνατότητα των κατασκευαστών να συνεχίσουν νέα έργα σε ένα περιβάλλον αυξημένων δαπανών και περιορισμένης προσφοράς οικοπέδων.