Μια πολύ συγκινητική ημέρα έζησε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, ολοκλήρωσε το σχολείο και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στη ζωή της.

Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου αποφοίτησε από το «St. Catherine’s British School». Το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή αποφοίτησης.

Στα στιγμιότυπα, η Βαλέρια ποζάρει φορώντας την κορδέλα της αποφοίτησης και ένα μακρύ φόρεμα.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση είχε και μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία η Βαλέρια βρίσκεται μαζί με τη μητέρα της και τις αδελφές της, Λάουρα και Μαρίνα.

Η Ελένη Μενεγάκη με τις κόρες της, Βαλέρια, Λάουρα και Μαρίνα

Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε επίσης ότι η κόρη της θα μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου θα ξεκινήσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο «London School of Economics and Political Science».

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες … και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη ! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.