Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες με καλοκαιρινή διάθεση μεταξύ των οποίων, η παρουσιάστρια εμφανίζεται να ποζάρει σε έναν ήσυχο δρόμο, φορώντας ένα έντονο, πολύχρωμο φόρεμα που παραπέμπει ξεκάθαρα στις ζεστές ημέρες της περιόδου, συνδυάζοντάς το με ένα απλό λευκό τοπ από μέσα.

Η παρουσιάστρια συνοδεύει τη δημοσίευσή της με τη λεζάντα «Summer colors.Good vibes.», δίνοντας το στίγμα της διάθεσής της για την τρέχουσα εποχή.

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε ένα look με ethnic και γεωμετρικά μοτίβα σε έντονες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του πράσινου και του κόκκινου, το οποίο αποκτά κίνηση καθώς εκείνη στρέφεται προς τον φακό, αφήνοντας τα ξανθά μαλλιά της ελεύθερα.