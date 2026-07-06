Πρόωρα τελείωσε το Μουντιάλ 2026 για τον Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος στάθηκε φοβερά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας μετά τη νίκη επί του Μεξικού.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ προσπάθησε να περάσει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες φεύγοντας από το σημείο που πανηγύριζαν οι παίκτες της Αγγλίας, αλλά γλίστρησε και έπεσε άτσαλα στο έδαφος.

Κατά την πτώση του χτύπησε στον καρπό και χρειάστηκε το φορείο για να φύγει από το γήπεδο. Μάλιστα η ζημιά που υπέστη να είναι τέτοια που τον οδηγεί στο χειρουργείο. Έτσι θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ.