Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν σε κρουαζιερόπλοιο που απευθύνεται σε Αμερικανούς LGBTQ+ ταξιδιώτες να ελλιμενιστεί σε λιμάνια της χώρας, επικαλούμενες «ηθικά πρότυπα» και «οικογενειακές αξίες», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας εκδηλώσεων που διοργανώνει τη μεσογειακή κρουαζιέρα.

Η κρουαζιέρα «Αθήνα – Βενετία», η οποία αναχώρησε από την Ελλάδα στις 5 Ιουλίου, επρόκειτο να προσεγγίσει δύο ημέρες αργότερα το τουρκικό λιμάνι του Κουσάντασι και στη συνέχεια να συνεχίσει προς την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την Atlantis Events, την εταιρεία που οργανώνει το ταξίδι.

Οι τουρκικές αρχές ακύρωσαν τις προσεγγίσεις στα λιμάνια

Σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, οι τοπικές αρχές στην Τουρκία ανακοίνωσαν ότι ακύρωσαν την «εκδήλωση», καθώς το πλοίο, το οποίο αναμενόταν να μεταφέρει περισσότερους από 1.000 επιβάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ναυλωθεί από ομάδες «γνωστές για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον κοινωνικό ιστό και τις ηθικές μας αξίες».

Το πλοίο, με την ονομασία Scarlet Lady, ανήκει στη Virgin Voyages, την εταιρεία κρουαζιέρων που υποστηρίζεται από τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, σύμφωνα με το MarineTraffic. Η Atlantis Events ανακοίνωσε ότι, αντί για την Τουρκία, το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει το Κάιρο της Αιγύπτου και την Κρήτη.

Η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έχει υιοθετήσει την τελευταία δεκαετία ολοένα και πιο σκληρή ρητορική απέναντι στην κοινότητα LGBTQ+, προκαλώντας την καταδίκη οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν απαγορεύσει τις πορείες Υπερηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη από το 2015, επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας.

Περίπου 1.100 από τους συνολικά 1.900 επιβάτες της κρουαζιέρας προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπόλοιποι ταξιδιώτες προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες.

Στην ιστοσελίδα της Atlantis, το δεκαήμερο ταξίδι περιγράφεται ως μια «επική περιπέτεια», που δίνει τη δυνατότητα σε «καλούς φίλους» να περιηγηθούν στα νησιά της Μεσογείου, με προορισμούς όπως τα ελληνικά νησιά και η Κροατία.

Η ανακοίνωση των τουρκικών αρχών και της Atlantis

Οι Αρχές της τουρκικής επαρχίας Αϊδινίου, όπου βρίσκεται το λιμάνι του Κουσάντασι, δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα η συγκεκριμένη ομάδα να επισκεφθεί την επαρχία μας για εκδήλωση αυτού του είδους».

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι στην Κωνσταντινούπολη ανέφεραν ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε μπαρ της πόλης, αφού σε ένα «φυλλάδιο της Atlantis» αναφερόταν ότι θα πραγματοποιούνταν εκεί πάρτι. Ο Κάμπελ διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο φυλλάδιο δεν προερχόταν από την Atlantis ούτε είχε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία.

«Δεν πρόκειται για πολιτική οργάνωση. Δεν πηγαίνουμε εκεί για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το να ξοδέψουμε χρήματα, να περάσουμε όμορφα, να συμμετάσχουμε σε εκδρομές και να δείξουμε απόλυτο σεβασμό σε κάθε πολιτισμό που επισκεπτόμαστε», τόνισε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Η Atlantis ενημέρωσε τους επιβάτες την Πέμπτη ότι «λόγω συνθηκών που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας, αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε το δρομολόγιο αφαιρώντας και τις δύο προσεγγίσεις σε τουρκικά λιμάνια», καθώς οι στάσεις αυτές ακυρώθηκαν από τις τουρκικές Αρχές.