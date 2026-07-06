Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ειδοποιήθηκαν γύρω στις 03:20 για πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Αραπάκη στην Καλλιθέα και κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας 70 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.