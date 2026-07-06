Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

To θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30 σήμερα το πρωί στο Πιθάρι Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το δίκυκλο του 33χρονου διέσχιζε την Ακρωτηρίου όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 33χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Χανίων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά η τροχαία Χανίων.