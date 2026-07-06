Με ιδιαίτερα καλή διάθεση υποδέχτηκε τη νέα εβδομάδα η Ιωάννα Τούνη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, δήλωσε ενθουσιασμένη που οι ψυχαγωγικές εκπομπές σταμάτησαν για το καλοκαίρι, σχολιάζοντας πως πλέον θα μπορέσει να απολαύσει τις διακοπές και την καθημερινότητά της «σαν άνθρωπος».

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι τόξικ σκ…εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα», σημειώνει η Ιωάννα Τούνη στο TikTok.