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Με ιδιαίτερα καλή διάθεση υποδέχτηκε τη νέα εβδομάδα η Ιωάννα Τούνη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, δήλωσε ενθουσιασμένη που οι ψυχαγωγικές εκπομπές σταμάτησαν για το καλοκαίρι, σχολιάζοντας πως πλέον θα μπορέσει να απολαύσει τις διακοπές και την καθημερινότητά της «σαν άνθρωπος».

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι τόξικ σκ…εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα», σημειώνει η Ιωάννα Τούνη στο TikTok.

@j.touni

Γιααα πες! Ποια εκπομπή θεωρείς ότι είναι πιο τοξική & κίτρινη από όλες;;; (P.S: εννοείται πως όλες αυτές με έχουν καλέσει από 15 φορές σε κάθε σεζόν… αλλά ΔΕΝ ΠΑΤΑΩ) 🫠🫠🫠💛 #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #viral

♬ original sound – Ioanna Touni