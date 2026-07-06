Ο σύζυγος της Σταματίνας Τσιμτσιλή, Θέμης Σοφός, είχε τα γενέθλιά του και η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Μαζί στις ανατολές του ήλιου μαζί και στα ηλιοβασιλέματα. Χρόνια Πολλά», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τα γενέθλια του συζύγου της, Θέμη Σοφού. Με αυτή τη λιτή αλλά τρυφερή αφιέρωση, η παρουσιάστρια εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον Θέμη Σοφό, σε μια ξεχωριστή ημέρα για εκείνον.