Σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, προχώρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο InStyle Ιουνίου και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μίλησε για τη σχέση ζωής που έχει χτίσει με τον γνωστό δικηγόρο, εξηγώντας πως το σωστό timing έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία και την εξέλιξη της σχέσης τους.

Είστε μαζί 16 χρόνια πλέον. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μυστικό αυτής της σχέσης;

«Ήταν όλα πολύ γρήγορα. Γνωριστήκαμε το 2010 και από τότε είμαστε μαζί 16 χρόνια. Με τον Θέμη είναι η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου και πιστεύω ότι ο λόγος που κρατάει τόσα χρόνια είναι πως βρεθήκαμε και οι δύο στην κατάλληλη φάση για να αφεθούμε. Ήμασταν τυχεροί γιατί, όταν φτάσαμε σε αυτό το timing, βρήκαμε ο ένας τον άλλον.

Είναι βέβαια και θέμα ανθρώπου. Γιατί μπορεί εσύ να είσαι έτοιμος να επενδύσεις σε μια σοβαρή σχέση, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή σου να μη σου εμπνέουν αυτό το συναίσθημα».

Κατάλαβες από την αρχή ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό ανάμεσά σας;

«Από το πρώτο ραντεβού ένιωσα ότι υπήρχε πολύ ωραία χημεία και φυσική ροή. Μείναμε μαζί πάρα πολλές ώρες και κάποια στιγμή κοίταξα το ρολόι μου και αγχώθηκα, γιατί είχε περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβω και έπρεπε να ξυπνήσω νωρίς την επόμενη μέρα.

Ένιωσα ότι υπήρχε ζεστασιά, ενδιαφέρον και αυτό που λέμε “ροή”. Κι αυτό είναι κάτι που δύσκολα το συναντάς».