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Πρώτη έρχεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% (24% στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου) σε νέα δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών». Δεύτερη είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,5% (14,5% τον Ιούνιο).

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση με 8,5%. Το πρώτο διατηρεί τα ποσοστά του Ιουνίου, ενώ το κόμμα Μαρίας Καρυστιανού χάνει μια μονάδα.

Η πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (ποσοστά του Ιουνίου)
  • Νέα Δημοκρατία 25% (24%)
  • ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)
  • ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)
  • Ελληνική Λύση 7% (8%)
  • ΚΚΕ 5,5% (6%)
  • Φωνή Λογικής 4% (3,5%)
  • Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)
  • ΜεΡΑ25 3% (3%)
  • ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)
  • Νέα Αριστερά 1% (1%)
  • Δημοκράτες 1% (1%)
  • Νίκη 0,5% (0,5%)
  • Άλλα κόμματα 3% (2,5%)
  • Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, περίπου ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για τον πρωθυπουργικό θώκο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις (28%), ενώ ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 18% και με σημαντική απόσταση η Μαρία Καρυστιανού (6%), ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.