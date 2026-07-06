Πρώτη έρχεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% (24% στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου) σε νέα δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών». Δεύτερη είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,5% (14,5% τον Ιούνιο).

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση με 8,5%. Το πρώτο διατηρεί τα ποσοστά του Ιουνίου, ενώ το κόμμα Μαρίας Καρυστιανού χάνει μια μονάδα.

Η πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (ποσοστά του Ιουνίου)

Νέα Δημοκρατία 25% (24%)

ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)

ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)

Ελληνική Λύση 7% (8%)

ΚΚΕ 5,5% (6%)

Φωνή Λογικής 4% (3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)

ΜεΡΑ25 3% (3%)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)

Νέα Αριστερά 1% (1%)

Δημοκράτες 1% (1%)

Νίκη 0,5% (0,5%)

Άλλα κόμματα 3% (2,5%)

Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, περίπου ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για τον πρωθυπουργικό θώκο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις (28%), ενώ ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 18% και με σημαντική απόσταση η Μαρία Καρυστιανού (6%), ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.