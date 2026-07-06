Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε έξω από νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα, όπου ένας εργαζόμενος δέχτηκε άγρια επίθεση.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να εισέλθουν στο κατάστημα. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, διαπληκτίστηκαν με τον «πορτιέρη» και τότε ο ένας έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα.

Συνολικά 9 χτυπήματα δέχθηκε ο εργαζόμενος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ωστόσο, παρότι ήταν τραυματίας, αμύνθηκε χτυπώντας τους με γροθιές, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που συνέλαβε τους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι αναμένεται σήμερα να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών.