Κεφάλαια ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η CVC Capital Partners για το Catalyst III, ολοκληρώνοντας με σημαντική υπερκάλυψη την άντληση κεφαλαίων για τη στρατηγική της στην ευρωπαϊκή μεσαία αγορά.

Το τελικό ύψος του fund, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 δισ. δολάρια, διαμορφώθηκε σχεδόν στο διπλάσιο του αρχικού στόχου των 1,75 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αποτυπώνει το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για το ευρωπαϊκό mid-market και ενισχύει τη δυνατότητα της CVC να διευρύνει την παρουσία της σε εταιρείες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ήδη από τον Απρίλιο του 2026, η CVC είχε γνωστοποιήσει ότι το Catalyst ήταν υπερκαλυμμένο σε σχέση με τον τότε στόχο των 2 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που είχε αναπτύξει η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων.

Επενδύσεις έως 250 εκατ. ευρώ

Το CVC Catalyst αποτελεί την εξειδικευμένη στρατηγική ιδιωτικών κεφαλαίων της CVC για τη μεσαία αγορά. Επικεντρώνεται κυρίως σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με έδρα την Ευρώπη, πραγματοποιώντας επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων που μπορούν να φτάσουν έως τα 250 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Το επενδυτικό της πεδίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την τεχνολογία, την υγεία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία.

Το Catalyst αξιοποιεί το πανευρωπαϊκό δίκτυο της CVC, το οποίο περιλαμβάνει γραφεία σε 16 χώρες και πέντε εξειδικευμένες κλαδικές ομάδες. Παράλληλα, χρησιμοποιεί την ίδια Επενδυτική Επιτροπή και την ίδια προσέγγιση δημιουργίας αξίας με την ευρύτερη στρατηγική ιδιωτικών κεφαλαίων της CVC για την Ευρώπη και την Αμερική.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων, στρατηγικής καθοδήγησης και επιχειρησιακής υποστήριξης σε εταιρείες που επιδιώκουν να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να επεκταθούν σε νέες αγορές ή να προχωρήσουν σε εξαγορές.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μεσαία αγορά

Η CVC εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή μεσαία αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η διαδοχή των ιδρυτών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, η ανάγκη χρηματοδότησης της επόμενης φάσης ανάπτυξης και η αυξανόμενη ζήτηση για λειτουργική και στρατηγική υποστήριξη διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδυτές με γνώση των τοπικών αγορών.

Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία άνω των 40 ετών στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ μέσω του Catalyst επιδιώκει να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα συναλλαγών, συμπληρώνοντας τη βασική στρατηγική της για μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη και την Αμερική.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CVC, Rob Lucas, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στο private equity. Όπως επισήμανε, η ανταπόκριση των επενδυτών αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στην πλατφόρμα, στις επενδυτικές ομάδες και στην ικανότητα της CVC να δημιουργεί αξία σε διαφορετικούς κλάδους.

Από την πλευρά του, ο Daniel Pindur, Managing Partner, co-Head DACH και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Catalyst, σημείωσε ότι οι τρέχουσες συνθήκες δημιουργούν ένα ελκυστικό πεδίο για την εφαρμογή της στρατηγικής. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα της CVC να αξιοποιεί τις μακροχρόνιες σχέσεις και την παρουσία της σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με στόχο τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Οι πρώτες επενδύσεις

Το Catalyst III έχει ήδη ενεργοποιήσει την επενδυτική του στρατηγική. Η πρώτη επένδυση πραγματοποιήθηκε στη WithSecure, ευρωπαϊκή εταιρεία λογισμικού κυβερνοασφάλειας με έδρα το Ελσίνκι, η οποία εξυπηρετεί κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τον Ιούνιο του 2026 ακολούθησε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη WillowWood, αμερικανική εταιρεία παραγωγής προσθετικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η CVC σχεδιάζει να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μέσω επενδύσεων στην έρευνα, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη γεωγραφική επέκταση.