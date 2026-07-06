Η συγκινητική σχέση που ανέπτυξε ο Τζον Τόλκιν με μία κωφή θαυμάστριά του, μέσα από χρόνια αλληλογραφίας και προσωπικών ανταλλαγών, έρχεται ξανά στο φως. Βιβλία, ιδιόχειρες επιστολές και σημειώματα που αποτυπώνουν αυτή τη σπάνια φιλία βγαίνουν σε δημοπρασία, αποκαλύπτοντας μια λιγότερο γνωστή, βαθιά ανθρώπινη πλευρά του δημιουργού του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η Αϊλίν Έλγκαρ, η οποία πέθανε το 1980, ζούσε πολύ κοντά στο ξενοδοχείο Miramar στο Μπόρνμουθ του Ντόρσετ, όπου ο Τόλκιν και η σύζυγός του έκαναν διακοπές κάθε χρόνο.

Όταν η κωφή θαυμάστρια Αϊλίν Έλγκαρ έστειλε στον συγγραφέα διορθώσεις στο έργο του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη φιλία βασισμένη στο κοινό ενδιαφέρον για τη γλώσσα, όπως αποκαλύπτεται σε μια σειρά επιστολών που πωλούνται στη δημοπρασία του οίκου Sotheby’ s στο Λονδίνο.

Ο Τόλκιν άρχισε να δέχεται αμέτρητες επιστολές από θαυμαστές -συμπεριλαμβανομένης της πρώην πριγκίπισσας του στέμματος της Δανίας και της συγγραφέως Άιρις Μέρντοχ- σχεδόν αμέσως μόλις εκδόθηκε το πρώτο μέρος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών το 1954. Αλλά η Έλγκαρ ξεχώριζε. Η αρχική της επιστολή, και η πρότασή της για βελτίωση, χάθηκαν, αλλά οι δυο τους συνέχισαν να αλληλογραφούν όχι μόνο για το έργο του Τόλκιν αλλά και για την προσωπική τους ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών του συγγραφέα και της θλίψης του μετά τον θάνατο του στενού του φίλου Κ.Σ. Λιούις το 1963.

Ο Γουίλ Πάσι, ειδικός στο τμήμα βιβλίων και χειρογράφων του οίκου Sotheby’s, ότι είναι μια «συγκινητική» επιστολή η οποία αποτελεί «απόδειξη της δύναμης» της φιλίας του συγγραφέα και της Έλγκαρ.

Σε επιστολή του 1963 προς τον εγγονό του, ο Τόλκιν περιέγραψε την Έλγκαρ ως «εξαιρετικά έξυπνη και μορφωμένη», αν και δυστυχώς «κωφή». Η ακοή της Έλγκαρ είχε υποστεί μόνιμη βλάβη από λοίμωξη στο αυτί από την οποία είχε προσβληθεί ως παιδί.

Η Έλεν Ντάτφιλντ, εγγονή της Έλγκαρ, είπε: «Ανέπτυξε έναν εξαιρετικά πλούσιο κόσμο φαντασίας επειδή δεν μπορούσε να ακούσει, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επικοινωνούσαν μαζί της γραπτώς και εκείνη δεν μπορούσε να διαβάσει τα χείλη τους».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στην έδρα του Sotheby’s στο Λονδίνο και διαδικτυακά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.