Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Kayak, μετά την επένδυση του Halcyon Equity Partners στην ελληνική εταιρεία premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική «Invest in the Best of Greece» του επενδυτικού fund και συνοδεύεται από ένα σχέδιο που προβλέπει οργανική ανάπτυξη, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και στοχευμένες εξαγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το οικονομικό ύψος της συναλλαγής και το ποσοστό που αποκτά το Halcyon Equity Partners δεν γνωστοποιήθηκαν. Η επένδυση, ωστόσο, έρχεται να προσθέσει κεφάλαια και τεχνογνωσία σε μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σημάτων και εκτεταμένη πρόσβαση στα κανάλια λιανικής, franchise και επαγγελματικής εστίασης.

Η Kayak, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη, αναπτύσσει σήμερα τα brands Kayak, Chillbox και Goatit. Το δίκτυό της αριθμεί περισσότερα από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διανέμονται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa. Παράλληλα, απασχολεί 125 εργαζομένους και διαθέτει σύγχρονη παραγωγική μονάδα στο Κορωπί.

«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Kayak. Από το 1993, στόχος μας είναι να δημιουργούμε premium προϊόντα που ενθουσιάζουν τους πελάτες μας, χτίζοντας παράλληλα brands που αντέχουν στο χρόνο. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και μέσω εξαγορών», δήλωσε ο Άκης Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kayak.

Τρία brands, διαφορετικές αγορές

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής λογικής αποτελεί η δυνατότητα της Kayak να δραστηριοποιείται σε διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές, κατηγορίες της αγοράς.

Το σήμα Kayak έχει τοποθετηθεί στην κατηγορία του premium gourmet παγωτού και γλυκού, με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και στην ανάπτυξη ιδιαίτερων γεύσεων. Το Chillbox λειτουργεί ως οργανωμένο concept frozen yogurt και παγωτού, με μοντέλο franchise και τη χαρακτηριστική φιλοσοφία αυτοεξυπηρέτησης, ενώ το Goatit απευθύνεται στην αγορά προϊόντων με πιο έντονα χαρακτηριστικά υγιεινής διατροφής, αξιοποιώντας κατσικίσιο γάλα από παραγωγούς της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σημάτων επιτρέπει στην εταιρεία να απευθύνεται σε διαφορετικά καταναλωτικά κοινά και κανάλια πώλησης. Υπενθυμίζεται ότι η Kayak είχε προχωρήσει το 2020 στην απόκτηση της Chillbox και της εταιρείας Κρητικά Παγωτά.

Στο επίκεντρο οι συμπληρωματικές εξαγορές

Η είσοδος του Halcyon Equity Partners αναμένεται να επιταχύνει το επόμενο επενδυτικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στους βασικούς άξονες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, η διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών, οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα και η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας στο Κορωπί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, μέσω της οποίας η εταιρεία θα επιδιώξει να προσθέσει νέα brands, προϊόντα και γεωγραφικές αγορές στο χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου με την απόκτηση επιχειρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες στην παραγωγή, στη διανομή και στην εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

Ενισχύει το αποτύπωμά του στα τρόφιμα το Halcyon

Η συμφωνία με την Kayak διευρύνει περαιτέρω την παρουσία του Halcyon Equity Partners στον κλάδο των τροφίμων και της οργανωμένης εστίασης. Το fund έχει ήδη επενδύσει, μεταξύ άλλων, στην Ergon Foods, στην Ευβοϊκή Ζύμη και, πιο πρόσφατα, στη Mailo’s, ακολουθώντας μια στρατηγική τοποθέτησης σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρά brands, εξαγωγικές προοπτικές και επεκτάσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το Halcyon Equity Partners διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 208 εκατ. ευρώ και επενδύει σε ώριμες scale-up επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες εταιρείες και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η επενδυτική του προσέγγιση βασίζεται στην παροχή αναπτυξιακών κεφαλαίων, αλλά και στη συμμετοχή στη διαμόρφωση σχεδίων οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης.

«Η Kayak συνδυάζει ισχυρή θέση στην αγορά, ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στις κατηγορίες του premium παγωτού, του frozen yogurt και των γλυκών. Σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, θα στηρίξουμε την επόμενη φάση ανάπτυξη της Εταιρείας και τις περαιτέρω επενδύσεις της στην καινοτομία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της Kayak, συνδυάζοντας την οργανική επέκταση με μια ενεργή στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία θα ενισχύσει τη θέση της Εταιρίας ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενοποίηση του κλάδου στην Ελλάδα και να επεκτείνει την διεθνή της παρουσία», δήλωσε η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner της Halcyon Equity Partners.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Lambadarios Law Firm και της PwC Greece.