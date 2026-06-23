Στρατηγική επένδυση στη Mailo’s, το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο fast casual εστίασης με βάση τα φρέσκα ζυμαρικά, ανακοίνωσε η Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners για τοποθετήσεις σε ελληνικές εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια, υπό το πλαίσιο «Invest in the Best of Greece».

Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα concepts της ελληνικής αγοράς street food. Το δίκτυό της αριθμεί σήμερα 50 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά που παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα.

Η εταιρεία λειτουργεί με μοντέλο quick service restaurant και franchise-led ανάπτυξη, έχοντας χτίσει ισχυρή καταναλωτική βάση και σαφή προοπτική περαιτέρω επέκτασης. Η νέα επένδυση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding το 2024, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, διευθύνων σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε.

Η συμμετοχή της VG Holding ενίσχυσε τη Mailo’s με τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Με την είσοδο της Halcyon Equity Partners, η εταιρεία περνά σε νέα φάση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και την επέκταση σε διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η Halcyon Equity Partners θα συνεργαστεί στενά με τη διοικητική ομάδα της Mailo’s, με στόχο την επιτάχυνση του αναπτυξιακού πλάνου, αλλά και την ενίσχυση των λειτουργιών και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ιδρυτής και CEO της Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα, να επαναπροσδιορίσουμε τα ζυμαρικά ως μια υψηλής αξίας καθημερινή εμπειρία street food, έχει εξελιχθεί σε ένα brand που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners βασίζεται σε κοινή φιλοδοξία και καθαρό πλάνο. Με τη στήριξή τους, επιταχύνουμε την ανάπτυξη και φέρνουμε την εμπειρία Mailo’s σε περισσότερους καταναλωτές ανά τον κόσμο».

Από την πλευρά της, η Managing Partner του Halcyon Equity Partners, Ελένη Μπαθιανάκη, ανέφερε: «Η επένδυσή μας στη Mailo’s αντικατοπτρίζει την υποστήριξή μας σε εξαιρετικούς Έλληνες επιχειρηματίες που δημιουργούν πρωτοπόρα concepts με δυνατότητα διεθνούς επέκτασης. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την ιδρυτική ομάδα και τους μετόχους της Mailo’s για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης και την καθιέρωση της Mailo’s ως ενός κορυφαίου street food concept σε διεθνές επίπεδο».

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των AXIA Ventures Group, Deloitte Greece, KBVL Law Firm, Lambadarios Law Firm και PwC Greece.