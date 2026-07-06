Ένα νέο κύμα καύσωνα αναπτύσσεται στην Ευρώπη, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο και να επεκτείνονται σταδιακά προς τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και οι θερμοκρασίες στη Βρετανία δεν αναμένεται να φτάσουν τα ακραία επίπεδα του τέλους Ιουνίου, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η διάρκεια του φαινομένου θα είναι μεγαλύτερη.

Ο καύσωνας εξαπλώνεται στην Ευρώπη με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών

Σημαντική ζέστη έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στην Πορτογαλία και στα νοτιοδυτικά της Ισπανίας. Στο Πόρτο, η θερμοκρασία έφτασε το Σαββατοκύριακο τους 40,1 βαθμούς Κελσίου, επίδοση που βρέθηκε ελάχιστα κάτω από την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πόλη.

Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες κινούνται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το κύμα ζέστης αναμένεται να εξαπλωθεί σταδιακά βορειότερα, φτάνοντας στη Γαλλία μέσα στην εβδομάδα. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, Μετεό-Φρανς, προειδοποιεί για νέα περίοδο έντονης ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν από τα μέσα έως τα υψηλά επίπεδα των 30 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της νότιας Γαλλίας ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Θερμότερος από τον μέσο όρο προβλέπεται να είναι ο καιρός και στη βόρεια Ιταλία. Παράλληλα, τα επίπεδα υγρασίας αυτού του νέου ευρωπαϊκού κύματος καύσωνα αναμένεται να είναι χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα του Ιουνίου. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ξηρά εδάφη, αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Τρίτο κύμα καύσωνα του έτους στη Βρετανία

Την ίδια ώρα, το τρίτο κύμα καύσωνα του έτους έχει ήδη ξεκινήσει σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου στα μέσα της εβδομάδας, όπως αναφέρει το BBC weather.

Το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα δεν εκτιμάται ότι θα είναι τόσο ακραίο όσο εκείνο των τελευταίων ημερών του Ιουνίου, όταν η θερμοκρασία κορυφώθηκε στους 37,7 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, προβλέπεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις της ζέστης στις περιοχές των Μίντλαντς και της νότιας Αγγλίας, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 20:00 GMT της 11ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, αναμένονται περιορισμένες επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος για τη ζωή των πιο ευάλωτων πολιτών. Στις βόρειες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου ο καιρός θα γίνει θερμότερος, όμως τα σύννεφα και οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα στη δυτική Σκωτία.

Έως 34°C στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία

Οι θερμοκρασίες στα Μίντλαντς, στην Ανατολική Αγγλία και στη νοτιοανατολική Αγγλία ενδέχεται να φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας.

Καθώς σε πολλές περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 28 βαθμών Κελσίου, αναμένεται να πληρούνται ευρέως τα επίσημα κριτήρια για την κήρυξη καύσωνα τις επόμενες ημέρες.

Από τα μέσα της εβδομάδας το κύμα ζέστης θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τις θερμοκρασίες στην Αγγλία και την ανατολική Ουαλία να κινούνται στα υψηλά επίπεδα των 20 και στις αρχές των 30 βαθμών Κελσίου. Στο Λονδίνο και στη νοτιοανατολική Αγγλία η θερμοκρασία ενδέχεται να κορυφωθεί περίπου στους 34 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Παρότι θεωρείται απίθανο να καταρριφθεί η μέγιστη θερμοκρασία των 37,7 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε στα τέλη Ιουνίου, ορισμένα προγνωστικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι θερμοκρασίες να κινηθούν στα μέσα έως τα υψηλά επίπεδα των 30 βαθμών Κελσίου μέσα στην εβδομάδα.

Το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει οι 40,3 βαθμοί Κελσίου, που καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2022 στο Κόνινγκσμπι του Λίνκολνσαϊρ.

Η νέα περίοδος ζέστης αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο

Τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα του έτους κατέρριψαν ρεκόρ θερμοκρασιών. Νέα μηνιαία ρεκόρ σημειώθηκαν με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35,1 βαθμούς Κελσίου τον Μάιο και τους 37,7 βαθμούς τον Ιούνιο.

Ο καύσωνας του Ιουνίου συνοδεύτηκε από εξαιρετικά υψηλή υγρασία, η οποία έκανε την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμη πιο έντονη, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, καταρρίφθηκαν και ρεκόρ νυχτερινών θερμοκρασιών, καθώς σημειώθηκαν αρκετές «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν υποχώρησε κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια εκείνου του καύσωνα είχαν εκδοθεί πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για τη ζέστη, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει τη σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη στα τέλη Ιουνίου.

Τότε η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου για επτά συνεχόμενες ημέρες, ενώ κατά τον καύσωνα του Μαΐου το αντίστοιχο διάστημα ήταν έξι ημέρες.

Αν και το τρέχον κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να συνοδευτεί από τις ακραίες θερμοκρασίες και την υψηλή υγρασία του Ιουνίου, προβλέπεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου για διάστημα που ενδέχεται να φτάσει έως και τις δέκα συνεχόμενες ημέρες.