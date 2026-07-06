Συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό υδροπλάνου καταγράφει τη στιγμή που αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες πραγματοποιεί σφοδρή προσθαλάσσωση στα ταραγμένα νερά του ποταμού Ίστ Ρίβερ στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να βυθιστεί εν μέρει.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που το υδροπλάνο τύπου Kodiak 100 προσκρούει στην επιφάνεια του νερού, ενώ πλησίαζε τον τερματικό σταθμό Skyport, κοντά στη διασταύρωση της 23ης Οδού με τη λεωφόρο FDR Drive.

Ακούγεται ένας δυνατός κρότος τη στιγμή της πρόσκρουσης, ενώ οι επιβάτες είναι σοκαρισμένοι. Το αεροσκάφος αναπηδά πάνω στα κύματα, με τους επιβαίνοντες να κρατιούνται από τα καθίσματά τους μέχρι να ακινητοποιηθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται νευρικά γέλια, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν γλιτώσει τα χειρότερα και έχουν επιζήσει.

«Θεέ μου! Θεέ μου!», ακούγονται να φωνάζουν οι επιβάτες, ενώ στο βάθος ηχούν σειρήνες των σωστικών συνεργείων.

Με το ένα φτερό του αεροσκάφους να έχει βυθιστεί στο νερό, οι δύο πιλότοι ζήτησαν από τους επιβάτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να έχουν έτοιμα τα σωσίβιά τους.

Η 16χρονη Κλόι Τοντ, επιβάτρια του υδροπλάνου, δήλωσε ότι η οικογένειά της επέστρεφε από ταξίδι γενεθλίων στο Ίστ Χάμπτον όταν σημειώθηκε το περιστατικό. «Ήταν μια πολύ δυνατή πρόσκρουση», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραυματίστηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Πονάει στα πλευρά, στην πλάτη και στο κεφάλι. Έχει πρηστεί παντού και ίσως χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο απόψε», ανέφερε η 16χρονη.

Η ίδια είπε ότι, αν και η οικογένειά της ταξιδεύει συχνά αεροπορικώς, ήταν η πρώτη φορά που επέβαινε σε υδροπλάνο, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «τραυματική».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, τα οποία απεγκλώβισαν με ασφάλεια επιβάτες και πιλότους. Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Αφού απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, το αεροσκάφος επανήλθε σε όρθια θέση στο νερό και ρυμουλκήθηκε πίσω στις αποβάθρες.

Η πτήση εκτελούνταν από την εταιρεία «Acadian Seaplanes» για λογαριασμό της «Blade Air», η οποία απέδωσε την απότομη προσθαλάσσωση στον έντονο κυματισμό που προκάλεσε η κακοκαιρία του Σαββάτου και η διέλευση άλλων σκαφών.

«Υπήρχαν πολλά φέρι μποτ στην περιοχή και ενδέχεται να υπήρξε ριπή ανέμου την τελευταία στιγμή. Τα κύματα που δημιουργούν μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα κατά την προσθαλάσσωση», ανέφερε η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο χειριστής του αεροσκάφους, καθώς τα στοιχεία ιδιοκτησίας και τα δρομολόγιά του δεν είναι δημόσια διαθέσιμα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε λιγότερο από έναν μήνα έπειτα από άλλο παρόμοιο περιστατικό στον Ίστ Ρίβερ, όταν υδροπλάνο χτυπήθηκε από κύμα κατά την απογείωση, ακινητοποιήθηκε στο νερό κοντά στη γέφυρα Throggs Neck και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με τη New York Post.