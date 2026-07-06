Ο Άντι Ριντ αποκάλυψε την απλή αλλά ιδιαίτερη συμβουλή που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ποια ήταν αυτή; Να φιλιούνται όσο πιο συχνά μπορούν.

Ο προπονητής των Kansas City Chiefs βρέθηκε στον λαμπερό γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή και μοιράστηκε όσα είπε ο Σάντλερ στο ζευγάρι, καθώς ο γνωστός κωμικός ήταν εκείνος που τέλεσε την τελετή. «Είπε να φιλιούνται σε κάθε ευκαιρία που έχουν, κάθε μέρα», δήλωσε ο Ριντ σε συνέντευξή του στο CNN. «Είτε πηγαίνεις για ύπνο είτε στη δουλειά… φίλησέ την».

«Σκέφτηκα ότι ήταν κάτι που, με έναν πολύ απλό τρόπο, στην πιο απλή του μορφή, ήταν πραγματικά συγκινητικό», πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, ο Ριντ επανέλαβε τη συμβουλή του Σάντλερ. «Είναι δύσκολο να διαφωνήσεις όταν δίνεις ένα φιλί στη γυναίκα σου ή η γυναίκα σου δίνει ένα φιλί σε εσένα», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος Κρίσιαν Έντλερ στην πλατφόρμα X. «Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, αν έχετε την ευκαιρία κάντε το και δεν θα έχετε προβλήματα».

Andy Reid talks Taylor Swift’s and Travis Kelce’s wedding, shares his — and Adam Sandler’s — best marriage advice



I asked Andy Reid and his wife, Tammy Reid, what advice they’d give to the newlyweds after attending their wedding this weekend. Here’s what he said: pic.twitter.com/TJwSb1HM6e — Krysyan Edler (@edler_krysyan) July 5, 2026

Ο Ριντ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο ο Σάντλερ τέλεσε τον γάμο. «Με έναν απλό, ξεκαρδιστικό τρόπο, ήταν φανταστικός. Είναι τρελός, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά στο να τους παντρέψει με πολύ χιούμορ. Αυτό το κομμάτι, όμως, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή συμβουλή, στην πιο απλή της μορφή», ανέφερε.

Ο Άνταμ Σάντλερ και οι δύο κόρες του, η 20χρονη Σάντι και η 17χρονη Σάνι, είναι εδώ και χρόνια θαυμαστές της 36χρονης Τέιλορ Σουίφτ. Είχαν παρακολουθήσει την περιοδεία της Eras Tour τον Αύγουστο του 2023, καθώς και την πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας «Taylor Swift: The Eras Tour» τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Ο 59χρονος ηθοποιός του «Saturday Night Live» αργότερα έδωσε ρόλο στον Κέλσι στην ταινία του 2025 «Happy Gilmore 2». Ο 36χρονος αθλητής του NFL έκανε μια χαρακτηριστική εμφάνιση στην ταινία, φορώντας μόνο μια ποδιά και καλυμμένος με μέλι από τον Bad Bunny, ο οποίος υποδύθηκε τον Όσκαρ, έναν εργαζόμενο σε εστιατόριο δίπλα στον χαρακτήρα του Σάντλερ, Χάπι Γκίλμορ.

Ο Σάντλερ θεωρείται κατάλληλος να δίνει συμβουλές γάμου, καθώς είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, Τζάκι, εδώ και 23 χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2003. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σουίφτ και ο Κέλσι αντάλλαξαν μεγάλους όρκους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Πηγή δήλωσε στο People ότι οι όρκοι τους διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά ο καθένας και πως το ζευγάρι τους είχε γράψει σε χρυσά βιβλιαράκια. Επιπλέον, οι καλεσμένοι έλαβαν κεντημένα μαντίλια, σε περίπτωση που ήθελαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.