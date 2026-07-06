Μία νέα αποχώρηση από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ανακοινώθηκε, αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Όθων Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι η απόφασή του συνδέεται με τις αποκαλύψεις για την αγορά ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”



Τη Μαρία Καρυστιανού την υποστήριξα όσο ελάχιστοι, με άρθρα μου και δημόσιες ομιλίες μου σε ΜΜΕ, με δεκάδες χιλιάδες αναγνώσεις:

(-) https://t.co/iXeo7FUWT2

(-) https://t.co/KHb6I5eI7G

(-) https://t.co/CQ7bYpqLND… pic.twitter.com/LL6xZ9ABjO — Όθων Ιακωβίδης (@othonj3) July 1, 2026

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιακωβίδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν ασυμβίβαστη με τις αρχές που ο ίδιος υπηρέτησε επί χρόνια. «Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», είπε.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

Ο κ. Ιακωβίδης υποστήριξε ότι αρχικά στήριξε τη Μαρία Καρυστιανού επειδή εξέφραζε, όπως είπε, ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όπως ανέφερε, το εγχείρημα δεν γεννήθηκε από το πρόσωπο της ίδιας, αλλά από «ένα κίνημα των ηττημένων Ελλήνων», ανθρώπων που αισθάνθηκαν διαδοχικές εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές ήττες τα τελευταία χρόνια – από τα μνημόνια έως τα εθνικά ζητήματα – και είδαν στο πρόσωπό της μια ευκαιρία να εκφραστεί η δυσαρέσκειά τους.

Όπως είπε, πίστεψε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα θα εξελισσόταν σε ένα λαϊκό, συμμετοχικό κίνημα που θα εξέφραζε τη βούληση της κοινωνικής βάσης και όχι σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι οργανωτικές επιλογές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπόθεση του ακινήτου, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος είχε στηρίξει.