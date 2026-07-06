Με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας έδωσε το «παρών» η Ζεντάγια στην παρουσίαση της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» στο Λονδίνο.

Η 29χρονη ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, επέλεξε ένα μακρύ, αέρινο λευκό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, συνεχίζοντας τις θεματικές εμφανίσεις που είχε ξεκινήσει κατά την προώθηση της ταινίας στη Νέα Υόρκη.

Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με λευκό μαντίλι στα μαλλιά και μεγάλα χρυσά, στρογγυλά σκουλαρίκια, στοιχεία που παρέπεμπαν τόσο στον χαρακτήρα της όσο και στο αρχαιοελληνικό ύφος της κινηματογραφικής παραγωγής.