Το Χόλιγουντ ανέβασε τον πήχη, παρουσιάζοντας το τεράστιο, μυθικό Δούρειο Ίππο κοντά στο θεματικό πάρκο «Universal Studios» το Σάββατο.

Όπως αναφέρει η New York Post, το άλογο, ύψους 10 μέτρων, δεσπόζει πάνω από τους επισκέπτες του Universal Hollywood CityWalk στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο, στο πλαίσιο της προώθησης της επικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια», η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Insane way Hollywood is promoting latest blockbuster: 'Big enough to hide an entire Greek army' https://t.co/UVBRr5Z5Jc pic.twitter.com/usoOydRoSa — New York Post (@nypost) June 27, 2026

Φωτογραφίες του αλόγου δείχνουν το τεράστιο, ριγέ ξύλινο κατασκεύασμα να υψώνεται πάνω σε μια πλατφόρμα από άμμο, στην οποία είναι χαραγμένος ο τίτλος της ταινίας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν διανέμεται από τη Universal Pictures.

Η κατασκευή του αλόγου ξεκίνησε πριν από αρκετές ημέρες, σύμφωνα με φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media. Το άλογο βρίσκεται μπροστά από τον κεντρικό κινηματογράφο του χώρου, το AMC Universal Cinema.

Μαζί με το τεράστιο άλογο, η AMC κυκλοφόρησε και μια μικρότερη εκδοχή του αλόγου, την οποία οι θεατές μπορούν να γεμίσουν με λαχταριστό ποπ κορν, εμπνευσμένο από τον Δούρειο Ίππο.

The Trojan Horse popcorn bucket for ‘THE ODYSSEY’ has been revealed to be massive.



(via: @TheNTDOfan) pic.twitter.com/vICwkbHvmE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 27, 2026

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν διαθέτει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών, οι οποίοι υποδύονται βασικούς χαρακτήρες από τον μύθο του Ομήρου.

Ο Ματ Ντέιμον πρόκειται να υποδυθεί τον Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ θα παίξει τον γιο του, Τηλέμαχο, η Αν Χάθαγουεϊ θα ενσαρκώσει τη σύζυγο του Οδυσσέα, Πηνελόπη, ενώ οι Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί θα εμφανιστούν σε σημαντικούς ρόλους. Η ταινία έχει τεράστιο προϋπολογισμό, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, και ένα μέρος αυτού του ποσού έχει διατεθεί για την προώθησή της.

Ένας ακόμη Δούρειος Ίππος εμφανίστηκε στο Μαϊάμι. Ο λογαριασμός της ταινίας στα social media ανάρτησε φωτογραφία του Ματ Ντέιμον και του Τζον Λεγκουιζάμο να στέκονται μπροστά του. «Ο Ματ Ντέιμον και ο Τζον Λεγκουιζάμο έφτασαν στο Μαϊάμι. Κλείστε εισιτήρια για να ζήσετε την εμπειρία της Οδύσσειας στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου», σημειώθηκε στη λεζάντα.