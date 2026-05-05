Η Universal κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η νέα ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Ομήρου δείχνει τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να πάρει τον θρόνο της Ιθάκης.

Το τρέιλερ έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert», όπως αναφέρει το Variety.

New #TheOdyssey trailer unveils Christopher Nolan's Cyclops, evil Robert Pattinson and Charlize Theron's Calypso and more.



Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα. Μαζί του πρωταγωνιστούν η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η σύζυγός του, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, ο γιος τους, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, ένας από τους μνηστήρες της Πηνελόπης, η Ζεντάγια ως Αθηνά, η θεά της σοφίας, και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, η θεά της μαγείας.

Το τεράστιο καστ περιλαμβάνει επίσης τη Λουπίτα Νιόνγκο, τον Τζον Μπέρνθαλ, τον Μπένι Σάφντι, τον Τζον Λεγκουιζάμο, τον Χιμές Πατέλ, τον Γουίλ Γιουν Λι, τη Μία Γκοθ, τον Τζίμι Γκονζάλες, τον Έλιοτ Πέιτζ και τον Τζόβαν Αντέπο, ανάμεσα σε δεκάδες ακόμη σταρ που υποδύονται χαρακτήρες από το επικό ποίημα.

Η «Οδύσσεια» είναι η 13η μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ίδιος έγραψε το σενάριο, βασισμένο στο αρχαίο ποίημα, και έκανε την παραγωγή μαζί με την Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, Syncopy. Η Universal Pictures έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας.

Η προηγούμενη ταινία των Νόλαν και Τόμας ήταν το «Oppenheimer» του 2023, το οποίο συγκέντρωσε 958,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office και απέσπασε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Νόλαν, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφι και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Όπως το «Oppenheimer» κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με το «Barbie» της Warner Bros. το 2023, έτσι και η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με την πολυαναμενόμενη ταινία της Disney και της Sony, «Spider-Man: Brand New Day», στις 17 Ιουλίου.

Η «Οδύσσεια» θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αφηγηματική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, τα εισιτήρια για προβολές σε 70mm κυκλοφόρησαν έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025.