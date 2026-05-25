Σκηνές έντασης και ακραίας βίας σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, στην Ισπανία, κατά την άφιξη ακτιβιστών που είχαν κρατηθεί στο Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις και πολιτική αναταραχή.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TVE, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν συγγενής ενός από τους έξι επαναπατρισθέντες ακτιβιστές επιχείρησε να τους πλησιάσει στον χώρο αφίξεων και απωθήθηκε βίαια από αστυνομικό, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και παρευρισκομένων.

Στα ίδια πλάνα καταγράφονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν γκλομπ και να ακινητοποιούν πολίτες στο έδαφος, την ώρα που δέχονταν αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένο πλήθος. Η ένταση φέρεται να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν οι Αρχές επιχείρησαν να απομακρύνουν τους ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν μπλοκάρει την έξοδο επιβατών, προκαλώντας αναστάτωση στο αεροδρόμιο.

This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/rKcStB7X6d — James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026

Clashes Erupt at Bilbao Airport After Arrival of Flotilla Activists



Riot police clashed with supporters at Bilbao Airport in Spain’s Basque Country as returning Global Sumud Flotilla activists arrived following deportation from Israeli detention.



Around six activists… pic.twitter.com/xOqmlRsLmp — Washington Eye (@washington_EY) May 23, 2026

Η περιφερειακή αστυνομία της Χώρας των Βάσκων ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στο πολιτικό επίπεδο.

Παράλληλα, την Κυριακή περίπου δύο χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Μπιλμπάο, εκφράζοντας οργή για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι ακτιβιστές και καταδικάζοντας τη δράση της βασκικής αστυνομίας.

Huge protests erupted in Bilbao after Basque police assaulted "Sumud Flotilla" supporters at the airport! pic.twitter.com/W5PKrPU9yD — The Resonance (@Partisan_12) May 24, 2026

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και συνθήματα κατά της αστυνομίας, ενώ κατηγορούσαν την τοπική κυβέρνηση για συνενοχή με τον σιωνισμό, με την πορεία να εξελίσσεται σε μαζική πολιτική διαμαρτυρία με έντονο φορτίο.

Οι ακτιβιστές είχαν επιστρέψει στην Ισπανία μετά την απελευθέρωσή τους από ισραηλινή κράτηση, καθώς συμμετείχαν σε στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι κατά την κράτησή τους στο Ισραήλ υπήρξαν περιστατικά κακομεταχείρισης, με αναφορές για τραυματισμούς και σοβαρές καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για σεξουαλικές επιθέσεις.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, ενώ η Amnesty International απαίτησε πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με το Reuters.