Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν μετά την κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό ανέβασε Insta Story με τις … αιχμές της.

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, ήταν που ανάρτησε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το τρόπαιο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2024 στο Βερολίνο. Και το έκανε αυτό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό.

Σε αυτό είχε τη λεζάντα ότι «να μία πραγματική ομάδα η οποία δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας και ούτε βοήθεια από διαιτητές ή κάτι στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται». Έτσι θέλησε να δείξει ότι… αμφισβητεί την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Πειραιώτες.