Καθώς περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι, ψάχνουμε για κοντινούς προορισμούς για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Και ειδικά τώρα που έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, είναι μια καλή ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση με λίγη… καλοκαιρινή αύρα – αν είναι ευνοϊκός και ο καιρός.

Και ιδανική επιλογή για το τριήμερο είναι ο Πόρος, το όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, που προσεγγίζεται οδικώς μέσω Γαλατά, αλλά και από θαλάσσης από τον Πειραιά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νησιού είναι τα πευκοδάση του, που καλύπτουν τους λόφους και φτάνουν μέχρι τις αμμώδεις παραλίες του, στις οποίες θα απολαύσετε τις πρώτες δροσερές σας βουτιές.

Η πόλη του Πόρου, πάλι, αποπνέει μια νεοκλασική γοητεία. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, στολισμένη με όμορφα νεοκλασικά κτίρια και παλιές γειτονιές, που σε ταξιδεύουν σε εποχές πιο ήρεμες και ξέγνοιαστες. Από τα ωραιότερα σπίτια του νησιού είναι η Βίλα Γαλήνη, η οποία χρονολογείται από το 1892 και φιλοξένησε στο παρελθόν μεγάλες προσωπικότητες της Τέχνης.

Περπατώντας στα στενά δρομάκια της πόλης, στην καρδιά του οικισμού θα ανακαλύψετε όμορφα μαγαζάκια τέχνης, παραδοσιακά ταβερνάκια και καφετέριες. Η καρδιά του Πόρου όμως χτυπά στην όμορφη περαντζάδα του λιμανιού. Φιλόξενα στέκια για όλες τις ώρες της ημέρας και όλα τα γούστα βρίσκονται παρατεταγμένα εδώ, ενώ κάτοικοι και τουρίστες απολαμβάνουν την παραθαλάσσια βόλτα τους. Το σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το Ρολόι, που δεσπόζει από το 1927 στο ψηλότερο σημείο του λόφου, αγναντεύοντας το φυσικό κανάλι, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Πόρου και του Γαλατά, αλλά και το περίφημο Λεμονοδάσος στην απέναντι ακτή.

