Το αεροπλάνο παραμένει ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς παγκοσμίως, όμως οι αναταράξεις εξακολουθούν να προκαλούν άγχος ακόμη και στους πιο έμπειρους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της υπηρεσίας παρακολούθησης αναταράξεων Turbli, αρκετές από τις πιο «νευρικές» πτήσεις της Ευρώπης συνδέονται με μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της ηπείρου.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Νίκαια, η κοσμοπολίτικη πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας, η οποία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό διαδρομών με αυξημένες αναταράξεις σε όλη την Ευρώπη. Οι ταξιδιώτες που πετούν από το Nice Côte d’Azur Airport προς το Geneva Airport κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδο αναταράξεων στην ευρωπαϊκή κατάταξη, με δείκτη EDR 15,367.

Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις από τις πιο ταραχώδεις διαδρομές της λίστας ξεκινούν από τη Νίκαια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πτήση από το Nice Côte d’Azur Airport προς το Marseille Provence Airport, ενώ ακολουθεί η διαδρομή προς το EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, που εξυπηρετεί τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Στην πρώτη πεντάδα περιλαμβάνονται, επίσης, οι πτήσεις από το Milan Malpensa Airport προς το Lyon–Saint-Exupéry Airport, καθώς και η σύνδεση της Νίκαιας με το αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Για τη μέτρηση των αναταράξεων, η Turbli χρησιμοποίησε τον δείκτη EDR (Eddy Dissipation Rate), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης της έντασης των ατμοσφαιρικών στροβιλισμών. Σύμφωνα με τη μελέτη και όσα αναφέρει το Travel + Leisure, τιμές έως 20 αντιστοιχούν σε ελαφριά αναταραχή, 20- 40 σε μέτρια, 40- 60 σε μέτρια έως σοβαρή, ενώ υψηλότερες τιμές θεωρούνται σοβαρές ή ακραίες.

Παρότι οι ευρωπαϊκές πτήσεις μπορεί να είναι απαιτητικές υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, οι διαδρομές της ηπείρου παραμένουν αισθητά ηπιότερες σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική. Για παράδειγμα, η πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ προς το Τζάκσον Χολ στο Ουαϊόμινγκ κατέγραψε δείκτη EDR 18,18, σημαντικά υψηλότερο από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διαδρομή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, όσο δυσάρεστες κι αν φαίνονται οι αναταράξεις, σπάνια αποτελούν πραγματικό κίνδυνο όταν τηρούνται τα βασικά μέτρα ασφαλείας. Η Federal Aviation Administration συνιστά στους επιβάτες να κρατούν πάντα δεμένη τη ζώνη ασφαλείας τους, ακόμη και όταν το φωτεινό σήμα είναι σβηστό, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του πληρώματος.