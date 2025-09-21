Στη γαλλική Ριβιέρα υπάρχει ένα μαγευτικό μέρος με πέτρινα αρχοντικά, αυλές με πολύχρωμα κι ευωδιαστά λουλούδια και μικρά σοκάκια που το κάνει να μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό.

Ο λόγος για το χωριό Eze, το οποίο όχι τυχαία, αποτέλεσε το αγαπημένο καταφύγιο του Νίτσε, αλλά και του Γουόλτ Ντίσνεϋ. Και αν το επισκεφτείτε από κοντά, είμαστε σίγουροι πως και εσείς θα θέλατε να καταφύγετε κάποια στιγμή σε αυτό και να χαθείτε στη μαγεία που το περιβάλλει.

Στο Eze, εκτός από στιγμές χαλάρωσης, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε από κοντά και τα μοναδικά αξιοθέατά του, όπως το παλαιότερο κτίριο του χωριού, το Chapelle de la Sainte Croix, το οποίο χρονολογείται από το 1306 μ.Χ. Επίσης, σε διάσπαρτα σημεία θα αντικρίσετε περίτεχνα γυναικεία αγάλματα.

Από τα αξιοθέατα που επιβάλλεται να δείτε στο Eze είναι το Jardin Exotique, που βρίσκεται φωλιασμένο σε βράχους, προσφέρει πανοραμική θέα στο Πριγκιπάτο, ενώ είναι γεμάτο από εξωτικά φυτά, που συνδυάζονται αρμονικά με αγάλματα και σιντριβάνια.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το Eze αποτέλεσε καταφύγιο για τον Νίτσε, ο οποίος συνήθιζε να απολαμβάνει τις μεγάλες πεζοπορίες του στη Νίκαια, καταλήγοντας πάντα στο πανέμορφο χωριό. Προς τιμή του, μάλιστα, υπάρχει και το μονοπάτι του Νίτσε (Sentier de Nietzsche) που ξεκινάει από τη θάλασσα και φθάνει μέχρι την κορυφή του χωριού. Μία διαδρομή που δεν είναι εύκολη, αλλά σίγουρα αποτελεί πρόκληση να την ακολουθήσεις κι εσύ, αν ο δρόμος σε φέρει στη γαλλική Ριβιέρα.

