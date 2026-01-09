Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με τις αρχές της Βενεζουέλας, προχώρησαν στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου το οποίο είχε αποπλεύσει από τη χώρα χωρίς να έχει δοθεί σχετική άδεια.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας, συνέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό το δεξαμενόπλοιο τώρα επιστρέφει στη Βενεζουέλα και το πετρέλαιο θα πωληθεί μέσω της ΜΕΓΑΛΗΣ Ενεργειακής Συμφωνίας, την οποία έχουμε δημιουργήσει για τέτοιες πωλήσεις», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική, το πέμπτο πλοίο που έγινε στόχος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα με μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να τους συσπειρώσει στη στρατηγική του για αυστηρότερη επιτήρηση της Βενεζουέλας και να τους πείσει να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στην εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.