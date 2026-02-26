Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών και σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο, την Κρήτη και τη Νότια Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 15, στη Θράκη από 2 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 3 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 13, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, προς το βράδυ όμως θα στραφούν σε ανατολικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.