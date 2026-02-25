Ο Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης 25/2, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στις επερχόμενες εκλογές, εάν κινηθεί με στρατηγική και λάβει καθοριστικές αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, «αν το ΠΑΣΟΚ κάνει τα μεγάλα όχι και τα μεγάλα ναι στο συνέδριο, τότε θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει σημαντικό έδαφος και να πλησιάσει στις πρώτες θέσεις».

Ο ίδιος επισήμανε ότι το κόμμα πρέπει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και να δείξει ότι είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες αυτοπεποίθησης και ο κόσμος να αισθανθεί ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις πιθανές συνεργασίες με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη ενός ουσιαστικού διαλόγου, που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου. «Πρέπει να κοιτάξουμε τα υπαρκτά κόμματα και να συζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας για τη δημιουργία μιας προοδευτικής διακυβέρνησης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η συνεργασία πρέπει να είναι ειλικρινής και προγραμματική για να φέρει το ΠΑΣΟΚ στην κορυφή των εξελίξεων.

Σχετικά με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι οι διαφορές είναι περιορισμένες και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κοινές προτάσεις. «Τα πορίσματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν μεγάλες διαφορές, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα κοινό πόρισμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια πολιτικά στεγανά και να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν συνθήκες για ανατροπή», κατέληξε.