Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ματς που διήρκεσε 50 λεπτά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην κρύβει την απογοήτευσή του στις δηλώσεις του.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να προκύψει νικητής και αυτός δεν ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδας, ο προπονητής του οποίου τόνισε πως μία απόφαση μπορεί να κρίνει τα πάντα.

«Όταν χάνεις με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι είναι πολύ απογοητευτικό. Είχαμε τις δύο τελευταίες επιθέσεις και στην κανονική περίοδο και στην παράταση και δεν σκοράραμε, νομίζω αξίζαμε κάτι παραπάνω για την προσπάθειά μας, αλλά δεν το καταφέραμε να το πάρουμε», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

«Μερικές φορές έχει να κάνει μόνο η μία απόφαση. Έχασε ένα λέι απ ο Γουόοκαπ και μετά έβαλε ένα τρίποντο ο Γκος στην άλλη πλευρά, μερικές φορές μία φάση αποφασίζει το παιχνίδι».