Για την συνεργασία της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την πορεία της εκπομπής «Πρωίαν σε Είδον», την ΕΡΤ, τον Κώστα Τσουρό αλλά και τις συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, απάντησε η Τζένη Μελιτά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης (25/02).

«Εγώ τον αγαπάω πολύ τον Φώτη. Έχουμε κοινές πεποιθήσεις, κοινό χιούμορ, βγαίνουμε μαζί, πάμε διακοπές, μ’ αρέσει, τον αγαπάω. Μ’ αρέσει πάρα πολύ που η ΕΡΤ φτιάχνει νέες παραγωγές στην ψυχαγωγία. Τα παιδιά το πρωί, η Μαρία με τον Κρατερό, είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μία ομάδα και ελπίζουμε για να δούμε τι θα γίνει και του χρόνου», απάντησε η Τζένη Μελιτά.

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι στην ΕΡΤ»

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι στην ΕΡΤ, πραγματικά», παραδέχθηκε η Τζένη Μελιτά και πρόσθεσε: «Ήτανε όνειρο ζωής να δουλέψω στην ΕΡΤ. Είχα στείλει το βιογραφικό μου και είχα πει “Ναι, γεια σας, θα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψω, έχω κάνει αυτά, αυτά, αυτά και αυτά τα πράγματα”. Τότε γινόντουσαν κάποια δοκιμαστικά και πήγα».

Στα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για ορισμένα μέλη της κριτικής επιτροπής στον φετινό ελληνικό τελικό για τη Eurovision, απάντησε η Τζένη Μελιτά.

«Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολύ καλώς είναι η Μαρία Ηλιάκη. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει και φυσικά καλώς ήτανε στην επιτροπή, εφόσον της ζητήθηκε κάτι τέτοιο».

«Έχω βρεθεί σε αντίστοιχη φάση»

Τέλος, σε ερώτηση για τη μείωση της διάρκειας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η Τζένη Μελιτά σχολίασε: «Έχω βρεθεί σε αντίστοιχη φάση που έκανα μία εκπομπή και εκεί στα μέσα της σεζόν, πρέπει να ήτανε Φεβρουάριος, σταμάτησε. Ξέρεις, δεν είχα περάσει καλά. Είναι δύσκολο να μένεις έτσι και στα μέσα της σεζόν και γενικότερα για κάθε άνθρωπο είναι δύσκολο όταν μένει χωρίς δουλειά και το λέω για τη δική μου την περίπτωση και για τις δικές μου τις συνθήκες. Δεν μπορώ να ξέρω για τις άλλες τις εκπομπές».