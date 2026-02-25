Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε έξαλλος με τον Εβάν Φουρνιέ στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, με τον Γάλλο να απαντάει σε έντονο ύφος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 99-94 στο Κάουνας έπειτα από δύο παρατάσεις, με τον Φουρνιέ να είναι ο καλύτερος παίκτης τους καθώς πέτυχε 32 πόντους. Στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας, όμως, δεν έκανε αυτό που ήθελε ο προπονητής του.

Ο Γάλλος επέλεξε να τελειώσει ο ίδιος την επίθεση και όχι να κάνει πάσα, με τον Μπαρτζώκα να γίνεται έξαλλος και να του βάζει τις φωνές. Έξαλλος, όμως, έγινε και ο Φουρνιέ και απάντησε στο ίδιο ύφος, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι πλέον στο 18-10 και απομακρύνθηκε πολύ από την 1η θέση, ενώ η Ζαλκγίρις είναι στο 17-12 και συνεχίζει να διεκδικεί μια θέση στα play off.